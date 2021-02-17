Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд признал виновным жителя Хабаровска, гражданина одной из республик Центральной Азии, который планировал совершить террористический акт летом прошлого года во время несанкционированной акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С.Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года - в тюрьме, остальные - в колонии строго режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый намеревался совершить теракт в Хабаровске.

Сотрудники УФСБ выяснили, что мужчина являлся членом запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Разиков участвовал в финансировании этой организации, склонял других к террористическим преступлениям и сам готовился совершить теракт, отметили в ведомстве.

В УФСБ добавили, что мужчина действовал под руководством одного из главарей организации. Разиков обучился изготовлению "коктейлей Молотова" в телеграме, зажигательные устройства он собирался использовать во время несанкционированного митинга в поддержку Фургала, говорится в сообщении.

Разиков был задержан 17 июля 2020 года "при перевозке им средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта", уточняется в сообщении.

Террорист проходил по нескольким уголовным делам, в том числе по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, в том числе приобретение знаний (...) представляющими опасность для окружающих), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта (...) при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).