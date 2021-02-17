Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила возмущение распространяемыми слухами о ее якобы "баснословной" пенсии, заявив, что это фейк и миф.

"Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тысяч. Во-первых, моя декларация открыта. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч", - сказала Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты в среду.

Она отметила, что "люди раздражаются, когда видят такие цифры". Поэтому, считает спикер, необходимо подумать, "каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи и не шла дискредитация людей, которые работают во власти и много делают для того, чтобы жизнь наша вместе была лучше".

"Все эти фейки надо опровергать, потому что это просто безобразие", - подчеркнула Матвиенко.