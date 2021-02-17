Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

В Краснодаре загорелись склады на площади 700 кв. м

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Здание-склад загорелось в среду днем в северной части Краснодара на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Информация о пожаре по ул. Конечная, поступила в 15:13. Произошло возгорание в двух складских помещениях ангарного типа. Площадь пожара составила 700 кв. метров", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен повышенный ранг. Привлечены дополнительные силы. Всего, по данным пресс-службы, в тушении принимают участие более 100 человек и 34 единицы техники.

О погибших и пострадавших не сообщается.

На месте развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по краю.

Краснодар

Новости

ВС напомнил об уголовном наказании для болеющих COVID-19 при нарушении санэпиднорм

Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');