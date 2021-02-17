В Краснодаре загорелись склады на площади 700 кв. м

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Здание-склад загорелось в среду днем в северной части Краснодара на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Информация о пожаре по ул. Конечная, поступила в 15:13. Произошло возгорание в двух складских помещениях ангарного типа. Площадь пожара составила 700 кв. метров", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен повышенный ранг. Привлечены дополнительные силы. Всего, по данным пресс-службы, в тушении принимают участие более 100 человек и 34 единицы техники.

О погибших и пострадавших не сообщается.

На месте развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по краю.