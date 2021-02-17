Зарезавший сожительницу омич сознался в убийстве отца 19-летней давности

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Житель Омской области предстанет перед судом по обвинению в двух убийствах, одно из которых было совершено им 19 лет назад.

Как сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР, первое убийство Евгений Гущин совершил летом 2001 года, когда ему было 19 лет. По данным следствия, придя с учебы к себе домой в селе Лузино, увидел, что родители ссорятся. В частности, по мнению отца, мать Гущина во всем потакает сыну и балует его. Во время ссоры отец ударил мать по щеке, тогда молодой человек выхватил из рук отца молоток, которым тот забивал гвозди, и ударил того по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

После этого Гущин и его мать завернули тело в ковер, вывезли его в лес и закопали. Спустя три дня заявили в полицию о том, что отец якобы уехал в Омск в строительный магазин и пропал без вести.

Преступление оставалось нераскрытым до тех пор, пока осенью 2019 года Гущин не убил свою сожительницу. Во время распития алкоголя 51-летняя женщина приревновала его к девушкам, с которыми 38-летний Гущин вел переписку на сайтах знакомств и в соцсетях. Во время ссоры она поцарапала Гущину нос, что его разозлило. Мужчина ударил ее в шею ножом, которым резал хлеб.

Он расчленил тело сожительницы ножом и перенес его в спортивных сумках в лесной массив, закопав в трех разных местах.

После этого Гущин еще полгода вел переписку от имени сожительницы с ее 32-летним сыном, скрывая от всех смерть женщины. 8 марта прошлого года сын убитой пришел поздравить мать и, обнаружив ее пропажу, обратился в полицию.

Сначала на допросе Гущин отрицал причастность к исчезновению женщины, однако проверка на полиграфе показала, что он лжет. Впоследствии мужчина все-таки признался в убийстве и показал места в лесу, где спрятал части тела потерпевшей.

А еще через два дня на очередном допросе он написал явку с повинной, рассказав, что 19 лет назад убил отца. Свое признание Гущин объяснил тем, что хочет спать спокойно.

Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Омский районный суд.