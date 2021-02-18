Число выявленных в Москве за сутки случаев COVID выросло в 1,5 раза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Около 1,9 тысячи случаев COVID-19 зафиксировали в Москве за последние 24 часа, это более чем в полтора раза превышает показатели прошлых суток, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявили 1 950 больных COVID-19, накануне в столице зафиксировали на 668 случаев меньше - 1 282. При этом 18 февраля стало шестыми сутками, когда ежедневная выявляемость коронавирусной инфекции не превышает 2 тыс. человек.

Общее число заболевших COVID-19 в столице составило 962 637 человек.

Победить коронавирус за сутки смогли 2 514 жителей Москвы - это почти в 1,3 раза больше, чем число заболевших за последние 24 часа. Всего с инфекцией справилось 878 655 горожан - это более 91% от общего числа случаев COVID-19.

Скончались за последние сутки 55 пациентов с коронавирусом. Таким образом, в общей сложности COVID-19 привел к гибели 14 578 горожан.

Накануне в столице зафиксировали смерть 59 пациентов с коронавирусом и выздоровление 2 243 человек.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.