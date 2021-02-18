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Новый водозабор для снабжения Севастополя 1 марта запустят в опытную эксплуатацию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Опытная эксплуатация водозабора, благодаря которому в Севастополь в период паводка будет поступать вода из реки Бельбек, начнется 1 марта, сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин на заседании правительства в четверг.

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что в пятницу должно быть завершено подключение нового водовода, через который вода из Бельбека будет поступать в городскую систему. "У нас завтра важный технологический этап, предшествующий завершению работ на водоводе Бельбек. Врезка трубы будет в Днепровский водовод. Электричество уже подано по постоянной схеме. Русло фактически сформировано", - сказал он.

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В октябре 2020 года военные начали строительство водозабора на самой полноводной реке Крыма - Бельбек. Планируется, что в паводок он будет обеспечивать до 50 тысяч куб. м воды в сутки. Завершение работ ожидалось к весне.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, оно может продлиться в 2021. В Севастополе с октября из-за снижения уровня водохранилища действует режим повышенной готовности.

В конце прошлого года Севастополь закрыл значительную часть потребности в воде альтернативными источниками, что позволило пополнить обмелевшее водохранилище. На данный момент из карьера в Инкермане и из озера у горы Гасфорта забор воды уже прекращен, продолжается использование Кадыковского карьера.

Крым Севастополь

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