Новый водозабор для снабжения Севастополя подготовили к запуску

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Водозабор, благодаря которому в Севастополь в период паводка будет поступать вода из реки Бельбек, готов к запуску, сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.

"В выходные были проведены по электрической части пусконаладочные работы. Сегодня объект на реке Бельбек запускаем в опытную эксплуатацию. Параллельно заканчиваем благоустройство прилегающей территории, берем пробы, промываем трубопроводы", - сказал Жигулин на аппаратном совещании правительства в понедельник.

По его словам, вода из Бельбека начнет поступать в городскую систему уже в понедельник вечером.

Как сообщалось ранее, военные в октябре 2020 года начали строительство водозабора на самой полноводной реке Крыма - Бельбек. Планируется, что в паводок он будет обеспечивать до 50 тысяч куб. м воды в сутки. Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м.

В Севастополе из-за снижения уровня водохранилища с октября действует режим повышенной готовности. В конце прошлого года Севастополь закрыл значительную часть потребности альтернативными источниками, что позволило пополнить обмелевшее водохранилище. На данный момент из карьера в Инкермане и из озера у горы Гасфорта забор воды уже прекращен, продолжается использование Кадыковского карьера.