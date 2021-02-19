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В Москве задержан мужчина, находившийся в международном розыске 5 лет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга задержали в Москве мужчину, обвиняемого в похищении людей и вымогательстве; почти пять лет он находился в международном розыске.

Фигурант задержан накануне, 18 февраля, у дома на бульваре Андрея Тарковского в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба главка МВД по северной столице. В ближайшее время мужчина будет доставлен в Петербург для процессуальных действий.

Задержанный обвиняется в похищении людей, разбое и вымогательстве в Петербурге в 2016 году. Мужчине удалось скрыться от уголовного преследования, и в том же году его объявили в международный розыск, следует из сообщения.

По данным полиции, в марте 2016 года задержанный в составе группы напал на двух мужчин на Кузнецовской улице, отобрав у них 25 тыс. рублей. После он силой перевез потерпевших в квартиру в 1-ом Предпортовом проезде, где удерживал против их воли.

Действуя по аналогичной схеме, фигурант напал на еще двух человек, которых удерживал в той же квартире, вымогая 20 млн рублей и право собственности на дорогостоящий автомобиль.

Петербург Москва МВД

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