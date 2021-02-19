Под Самарой загорелся туристический паровоз

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Чапаевске загорелся туристический ретро-локомотив №Л-45-14, который работает на угле, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По факту началась доследственная проверка, добавили в Приволжском управлении на транспорте СК.

Паровоз загорелся в пятницу в 8:45, когда находился на стоянке на запасном пути у железнодорожной станции. Никто не пострадал. Причину возгорания ищут.

По предварительным данным, локомотив следовал из Пензы в Самару для перевозки туристов до Тольятти.