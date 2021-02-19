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Росфинмониторинг нашел следы причастных к теракту в клубе Стамбула в 2017 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что удалось обнаружить финансовые следы террористов, причастных к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.

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"Мы работаем по конкретным уголовным делам совместно, по ячейкам международных террористических организаций. Хотел бы одно сказать: совместно с МВД, ФСБ и коллегами из Турции нам удалось выйти на финансовый след и на террористов, которые совершили террористический акт в 2017 году в Стамбуле. С нашим участием сейчас уголовное дело там, и у нас здесь тоже", - сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Росфинмониторинг Турция Стамбул

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