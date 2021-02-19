В деле о взрыве петарды у машины спикера Горсовета Красноярска появился задержанный

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске задержали подозреваемого по делу о взрыве петарды рядом с машиной спикера городского совета Натальи Филюриной, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Утром в пятницу Филюрина подъехала к крыльцу мэрии, и тут в сторону ее автомобиля полетела петарда, натолкнулась на крыльцо и взорвалась. Спикер находилассь в салоне и не пострадала.

В полиции по факту возбудили уголовное дело о хулиганстве. По версии следствия, подозреваемый бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону машины Филюриной и скрылся.

В поисках подозреваемого полицейские просматривали записи с камер наблюдения и опрашивали очевидцев.