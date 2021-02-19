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В машину председателя горсовета Красноярска попал фейерверк

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заряд фейерверка попал в автомобиль председателя красноярского горсовета Натальи Филюриной на парковке возле здания мэрии, депутат не пострадала, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Какой-то парень подошел в администрации, воткнул этот фейерверк, и в этот момент Филюрина подъехала. То есть, это не была целенаправленно на нее атака, но просто все совпало", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что председатель горсовета не пострадала.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и ФСБ, все обстоятельства уточняются.

Позднее в пресс-службе краевого главка МВД подтвердили информацию об инциденте возле мэрии, уточнив, что "неизвестный бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов".

Пока злоумышленник не найден. Полиция опрашивает возможных очевидцев и просматривают записи с камер наблюдения.

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