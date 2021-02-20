“Ъ” сообщил о задержке запуска "мусорных" электростанций в Подмосковье и Казани

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию пяти электростанций на основе твердых бытовых отходов в Подмосковье и Казани может быть сдвинут на срок до года, сообщила в субботу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Соответствующий вопрос обсуждался на совещании у вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко.

По договорам о предоставлении мощности, эти станции должны быть запущены в декабре 2022 года, теперь речь идет о другом крайнем сроке – конце 2023 года. "РТ-Инвест" (создана при участии "Ростеха", реализует проекты) аргументирует затянувшееся строительство пандемией, уточняют собеседники издания.

При этом в компании хотят избежать штрафов за просрочку вводов, которые могут достигнуть 6,7 млрд руб. за год просрочки. Как пояснили изданию в "РТ-Инвесте", там уже "подготовили и направили в правительство и в Минэнерго предложения о сдвиге даты начала поставки мощности и неприменении штрафных санкций по аналогии с ВИЭ-объектами".

В настоящее время в России строятся пять электростанций на основе сжигания твердых бытовых отходов, проекты реализует созданная при участии "Ростеха" "РТ-Инвест" (сейчас у госкорпорации 25,01% в капитале этой структуры). Проекты реализуются по договорам о предоставлении мощности, то есть инвестор за счет энергорынка получает окупаемость проекта.

Однако дальнейшее использование механизма поддержки "мусорных" станций при помощи энергорынка не поддерживается. Как сообщали "Интерфаксу" ранее в Минэнерго, по мнению ведомства, строительство новых заводов должно финансироваться не за счет энергорынка "в любом объеме".

"Генерация с таких заводов должна участвовать на оптовом рынке на общих основаниях, без преференций. В дальнейшем мы считаем нецелесообразным заключение новых ДПМ по мусоросжигающим заводам, такое решение неэффективно и не должно тиражироваться", - говорилось в комментарии ведомства.

"Использование мер прямого бюджетного финансирования проектов ВИЭ и мусоросжигающих заводов более целесообразно, чем включение этой поддержки в оплату мощности", - подчеркивали в ведомстве. Минэнерго также настаивает на том, что вопросы обращения с отходами должны решаться в рамках нацпроекта "Экология" и на уровне субъектов РФ.