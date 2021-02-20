Чиновник мэрии Владивостока найден мертвым на рабочем месте
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти мэрии Владивостока Александр Скорляков найден мертвым в своем рабочем кабинете, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.
Скорляков работал в мэрии с декабря 2019 года. По данным информированного источника агентства, причина смерти - суицид.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. На месте работают следователи.