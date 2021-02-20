Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Вице-премьер РФ Юрий Борисов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, в условиях ограничения бюджетных возможностей следует подумать о привлечении средств через продажу ценных бумаг, считает вице-премьер Юрий Борисов. Он сказал это на коллегии Минпрома Татарстана в Казани.

"Можно бы подумать и о более серьезном привлечении внебюджетных средств через механизмы реализации ценных бумаг, которые практически мы используем очень мало. Знаю, что в промышленности в целом это может быть чуть выше, а в ОПК это практически не используется, все надеются только на бюджетные средства, либо на прибыль предприятий, либо на кредитные средства", - отметил чиновник.

Он добавил, что средства, привлекаемые через продажу ценных бумаг, дешевле заемных.

"Вопросы использования ценных бумаг, котировка на бирже, акционерный капитал, расширение за счет привлечения акционеров - эти механизмы активно работают во всем мире, у нас они не дают практически ничего. Это может быть серьезным резервом. Я думаю, что нам над этим придется работать. Это может быть серьезной компенсацией недостатка бюджетных средств", - сказал вице-премьер.