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Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия к осени получит собственную вакцину от коронавируса, пообещал президент Александр Лукашенко.

"У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

По словам белорусского лидера, российские специалисты, приезжавшие в Белоруссию, "убедились в том, что мы с вами одинаково идем по заболеваемости".

"К счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость, поэтому к осени или лету мы выйдем к нулю туда поближе", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также поблагодарил российского коллегу за решение открыть железнодорожное сообщение.

"Думаю, недалек тот момент, когда мы откроем и автомобильное движение. У нас проблем нет. Мы не закрыты", - добавил Лукашенко.

Весной 2020 года из-за пандемии COVID-19 были приостановлены международные железнодорожные пассажирские перевозки/

Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус

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