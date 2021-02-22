Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Мишустин создал Координационный центр правительства РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании Координационного центра правительства Российской Федерации.

Центр создается в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач кабинета министров.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра осуществляется автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

В положении о Координационном центре правительства указывается, что он является постоянно действующим органом при кабинете министров, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач Правительства Российской Федерации и выполнения выделенных проектов.

Координационный центр в своей деятельности руководствуется Конституцией, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента и правительства РФ.

Стратегическое управление и общее руководство деятельностью Координационного центра осуществляет премьер-министр.

Руководителем Координационного центра является вице-премьер, определяемый правительством РФ.

Михаил Мишустин правительство

Новости

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 21 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');