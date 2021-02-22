Мишустин создал Координационный центр правительства РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании Координационного центра правительства Российской Федерации.

Центр создается в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач кабинета министров.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра осуществляется автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

В положении о Координационном центре правительства указывается, что он является постоянно действующим органом при кабинете министров, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач Правительства Российской Федерации и выполнения выделенных проектов.

Координационный центр в своей деятельности руководствуется Конституцией, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента и правительства РФ.

Стратегическое управление и общее руководство деятельностью Координационного центра осуществляет премьер-министр.

Руководителем Координационного центра является вице-премьер, определяемый правительством РФ.