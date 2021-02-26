Новый Координационный центр правительства возглавил вице-премьер Чернышенко

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем новой структуры в правительстве - Координационного центра. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Там также разъяснили задачи нового центра.

Координационный центр был создан постановлением от 12 февраля. Сообщалось, что премьер-министр будет осуществлять стратегическое управление ведомством. Эта структура займется оперативным разрешением штатных и нештатных ситуаций, а также поддержкой реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

Центр будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.

"Текущие задачи все чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений", - отметили в пресс-службе.

На площадке центра чиновники собираются "реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы", опробовав "принципиально новый формат работы, который ранее не использовался в системе государственного управления".

По данным пресс-службы, у центра будет современная цифровая система управления инцидентами, система управления рисками социально-экономического развития, многоканальная система обратной связи от граждан, система анализа потоковых данных. Центр будет получать в режиме реального времени большие данные, необходимые для выполнения задач, из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников.

Фактически Координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие правительством оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также обеспечивать непосредственное управление процессом осуществления утверждённых решений, сообщили в пресс-службе.

Техническое обеспечение работы центра будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации".

Федеральным органам исполнительной власти, чиновникам в регионах уже поручено обеспечить необходимое взаимодействие с Координационным центром.