Михаил Горбачев: не надо бояться переговоров

Накануне юбилейного дня рождения экс-президент СССР прокомментировал мировую повестку

Михаил Горбачев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Накануне юбилейного дня рождения (2 марта экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнится 90 лет) нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову удалось поговорить с юбиляром по телефону.

Перестройка – самое мое большое достижение

- Как вы считаете, какое самое большое достижение в вашей политической жизни?

- Конечно, тот факт, что я решился и провел перестройку. Она сыграла решающую роль и во внутренней жизни советских людей, и на международной арене. В первую очередь она способствовала ядерному разоружению и укреплению безопасности.

Жизнь показала: президенты должны встречаться

- Прошел месяц, как в Вашингтоне вступил в должность новый президент. Как вы считаете, в какой степени могут измениться российско-американские отношения?

- У наших стран есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти. Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – "не бычиться друг на друга".

Ведь всем все ясно: главная задача - избежать ядерной войны. Но и решить ее в одиночку невозможно. Значит надо встречаться, надо всем обеспокоиться задачей ядерного разоружения. К сожалению, в мире есть не только те, кто стремится к укреплению безопасности и разоружению, но и противников этого процесса не мало.

Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретится. Вспомните президента США Рейгана, до переговоров он был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал активным участником переговорного процесса! Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу.

- Как я понимаю, вы советуете российскому и американскому президентам встретиться и начать переговоры?

- Безусловно. Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил – давайте вместе встретимся. И объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Чтобы сдвинуть их с места, надо встретиться на высшем уровне и договориться. Через два дня я получил ответ от Рейгана - "за". Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки.

- Перейдем на наш континент. Отношения с Европой, с ЕС, резко ухудшаются. Что вы думаете по этому поводу?

- Надо понимать, что все мы европейцы, и из этого делать вывод. А это значит, что надо договариваться, надо стремиться понять друг друга.

- Но Западная Европа, по-моему, не очень этого хочет.

- В начале все не хотят! Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается все нормально. Не надо бояться переговоров. Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты. Опыт же ясно свидетельствует в пользу этого.

- Как будете отмечать юбилей?

- Отмечать буду скромно.

- Я понимаю, что будет много телефонных звонков с поздравлениями, но хотелось бы надеяться, что в этом году сможем и лично встретиться, и отметить юбилей.

- Такие варианты обсуждаются.