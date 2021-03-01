Генпрокуратура РФ попросила Испанию выдать обманувшего спортсменку врача Блюма

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила запрос в Испанию о выдаче врача Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве в отношении сноубордистки Марии Комиссаровой. Об этом в Генпрокуратуре РФ сообщили журналистам в понедельник.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Блюм похитил свыше 29 млн рублей у Комиссаровой (Чаадаевой), получившей перелом позвоночника на тренировке перед Олимпиадой в Сочи. Врач обещал ей быстрое восстановление, но оно не последовало. В августе 2020 года Блюм был объявлен в международный розыск.

11 февраля 2021 года Блюм был задержан на территории Испании.