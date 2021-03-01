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Ребенок упал с трехметровой высоты на скалодроме в Петербурге

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Петербурге в связи с падением восьмилетнего мальчика на скалодроме, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

По материалам дела, 27 февраля ребенок упал с высоты трех метров во время вводного урока по скалолазанию. Мальчик был госпитализирован с переломами ног, сообщают в СК.

Следствие полагает, что работники скалодрома оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей.

По данным пресс-службы прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в торговом центре "Лондон Молл" в Невском районе города.

По факту также проводится прокурорская проверка, в ходе которой оценят соблюдение требований безопасности при эксплуатации скалодрома.

СКР Петербург

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