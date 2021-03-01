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Петербург и Москва оказались в середине топ-100 городов мира по качеству жизни

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва и Петербург по итогам 2020 года заняли соответственно 55 и 58 место в рейтинге городов мира по качеству жизни (City Wellbeing Index), говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

City Wellbeing Index рассчитывался исходя из четырех показателей: здравоохранения, безопасности, качества воздуха и устойчивости - экологической и рыночной. Рейтинг включает 100 городов.

Возглавляет список столица Финляндии - Хельсинки, второе место занял испанский Мадрид, третье - канадский Ванкувер. В 2019 году тройку лидеров составляли только европейские города - Осло, Цюрих и Хельсинки.

Замыкают список в 2020 году Йоханнесбург (ЮАР, 98 место), Киев (Украина, 99 место) и Лагос (Нигерия, 100 место).

Согласно еще одному рейтингу - City Trifecta, который объединяет показатели инновационного развития городов и показатели City Wellbeing Index, - Москва и Петербург заняли 28 и 72 позиции соответственно. Российская столица при этом оказалась выше многих мегаполисов Европы (Франкфурта, Милана, Хельсинки), Северной Америки (Майами, Монреаля, Лас-Вегаса), Азии (Шанхая, Осаки, Бангкока) и Ближнего Востока (Тель-Авива, Дубая, Абу-Даби) и других.

Лидером рейтинга City Trifecta в 2020 году стал Мюнхен (Германия), вторую позицию занял Токио (Япония), а третье место разделили Париж (Франция) и Нью-Йорк (США). В конце списка - Хошимин (Вьетнам, 99 место) и Лагос (100 место).

Петербург Москва

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