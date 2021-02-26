Байден исключил признание Крыма российским

Президент США Джо Байден Фото: Stefani Reynolds-Pool/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон и далее будет стараться привлечь Россию к ответственности за "агрессивные действия" на территории Украины, заявил президент США Джо Байден.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию на Украине", - говорится в заявлении Байдена, приуроченном к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.

Байден в своем заявлении настаивает, что США "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".

Он пообещал, что Вашингтон и далее будет чтить так называемую революцию достоинства на Украине.

Россия присоединила Крым в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина итоги плебисцита не признает и считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Москва заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, так как полуостров принадлежит ей.

26 февраля 2014 гола в Симферополе на здании верховного совета Крыма был воодружен флаг Российской Федерации.

27 февраля 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о проведении в республиканского референдума по вопросам статуса и полномочий республики. Сначала его назначили на 25 мая, позднее сроки сдвинули, и в итоге референдум прошел 16 марта.