В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

Для этого в стране проведут цифровую трансформацию социальной сферы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы, которая позволит упростить получение выплат, пособий и компенсаций без бумажной волокиты и хождения по инстанциям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для решения этой задачи правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Она рассчитана на ближайшие пять лет. Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, речь идет о создании так называемого социального казначейства - системы, которая позволит упростить для людей получение социальной помощи (выплат, пособий, компенсаций) без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок.

"Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Уже в этом году не менее чем в семи пилотных субъектах РФ будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну", - сообщил Мишустин.

По его словам, также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи.

Кроме того, сказал премьер, с текущего года во всех регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал государственных услуг без личного присутствия и бумажных документов, как это требуется сейчас. Вырастет число дистанционных сервисов для инвалидов - прежде всего тех, которые касаются медико-социальной экспертизы.

"В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат. Разумеется, цифровая трансформация не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами. Они по-прежнему будут проводить прием граждан, и если человек захочет, он сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий", - сказал Мишустин.