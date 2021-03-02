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В России в среду проверят систему оповещения населения

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В регионах России в среду, 3 марта, пройдет масштабная проверка системы оповещения населения, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС призвало россиян сохранять спокойствие. "Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В 2021 году такие проверки запланированы 3 марта и 6 октября", - подчеркнули в ведомстве.

МЧС

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