Жители эвенкийского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Катангском районе Иркутской области жители эвенкийского села на народном сходе проголосовали за полный запрет в селе продажи алкоголя, рассказал Интерфаксу" глава Ербогаченского муниципального образования Василий Юрьев.

По его словам, до сих пор в селе Хамакаре продавать спиртное можно было только вечером по пятницам, с 17 до 20 часов. Это единственный населенный пункт в регионе с таким режимом продажи алкоголя.

В Хамакаре живут эвенки, в селе зарегистрированы 100 человек - 64 взрослых и 36 детей, из них постоянно в селе проживают около 50 человек, половина из них - молодежь, отметил чиновник.

По словам Юрьева, несмотря на уже действующее ограничение, в селе остро стоит проблема пьянства. Он отметил, что в прошлом году из-за недосмотра родителей дети вышли на лед Нижней Тунгуски, на берегу которой стоит село, провалились и погибли.

Теперь, когда народный сход большинством голосов выступил за сухой закон, этот вопрос 25 марта рассмотрит дума Ербогаченского муниципального образования, сказал чиновник. Если депутаты это одобрят, вопрос будет вынесен на уровень заксобрания региона.