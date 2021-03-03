Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:34Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Жители эвенкийского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Катангском районе Иркутской области жители эвенкийского села на народном сходе проголосовали за полный запрет в селе продажи алкоголя, рассказал Интерфаксу" глава Ербогаченского муниципального образования Василий Юрьев.

По его словам, до сих пор в селе Хамакаре продавать спиртное можно было только вечером по пятницам, с 17 до 20 часов. Это единственный населенный пункт в регионе с таким режимом продажи алкоголя.

В Хамакаре живут эвенки, в селе зарегистрированы 100 человек - 64 взрослых и 36 детей, из них постоянно в селе проживают около 50 человек, половина из них - молодежь, отметил чиновник.

По словам Юрьева, несмотря на уже действующее ограничение, в селе остро стоит проблема пьянства. Он отметил, что в прошлом году из-за недосмотра родителей дети вышли на лед Нижней Тунгуски, на берегу которой стоит село, провалились и погибли.

Теперь, когда народный сход большинством голосов выступил за сухой закон, этот вопрос 25 марта рассмотрит дума Ербогаченского муниципального образования, сказал чиновник. Если депутаты это одобрят, вопрос будет вынесен на уровень заксобрания региона.

Хамакар Иркутская область Ербогаченское МО Василий Юрьев

Новости
Пандемия коронавируса

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Что произошло за день: вторник, 2 марта

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

Под санкции ЕС попали главы СКР, Росгвардии и Генпрокуратуры

Защита Навального обжаловала его приговор по делу о клевете

РФ пообещала отреагировать на новые санкции США из-за Навального

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

Группа Совета Федерации подготовит поправки в УК о борьбе с пытками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');