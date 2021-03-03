Сотрудницы Дома офицеров в Хабаровске похитили редкие книги на 200 тыс. руб.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Двое бывших сотрудниц Дома офицеров Восточного военного округа в Хабаровске осуждены за хищение старинных книг, стоимость которых составляет около 200 тысяч рублей, сообщается на сайте СКР.

"Решением Центрального районного суда города Хабаровска (...) назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно каждой, а также штрафа по 55 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одна из осужденных была в Доме офицеров библиотекарем, вторая – ведущим методистом.

Женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 158 (кража) и пунктом "а" части 2 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую и культурную ценность).

По данным следствия, они похитили и продали две редкие книги. Одна из них – 1791 года издания "Исторiя Россiйская отъ Древнъйшихъ временъ, сочинена Князъ МихайломЪ ЩербатовымЪ" и восьмой том "Сочиненiя Карамзина" 1804 года издания.

Согласно заключению искусствоведческой экспертизы стоимость этих книг составляет 82,9 тыс. рублей.

Помимо этого, в ходе предварительного следствия у подсудимых были обнаружены и изъяты еще пять книг, также украденных из Дома офицеров: "Собрание сочиненiй" А.Н. Островского 1874 года, "Русско-Японская война 1904-1905" 1910 года, а также три тома "Исторiя Искусствъ" П.П. Гнедича, изданные в конце XIX-начале XX века. Стоимость этих изданий составляет около 99 тыс. рублей.

Украденные книги были проданы через интернет. При этом штампы библиотеки Дома офицеров были затерты.

Кроме условного срока и назначенного судом штрафа, женщин обязали выплатить Министерству обороны РФ 82,9 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба.