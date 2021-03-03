Мишустину на Алтае показали драже из пантов марала и добавку из мумие

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.

Предприятие существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки, также здесь изготавливается продукция из крови и пантов марала.

В одном из цехов замдиректора продемонстрировал Мишустину таблетпресс, который производит биологически-активную добавку из мумие. В других цехах премьер посмотрел, как разливают настойки и бальзамы, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия. В его состав входит 22 вида трав.

Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы Мишустин забрал в качестве сувенира.

Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.