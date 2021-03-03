Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 749 889+307 243

Мишустину на Алтае показали драже из пантов марала и добавку из мумие

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.

Предприятие существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки, также здесь изготавливается продукция из крови и пантов марала.

В одном из цехов замдиректора продемонстрировал Мишустину таблетпресс, который производит биологически-активную добавку из мумие. В других цехах премьер посмотрел, как разливают настойки и бальзамы, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия. В его состав входит 22 вида трав.

Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы Мишустин забрал в качестве сувенира.

Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.

Михаил Мишустин Алтайский край

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом нового дела о взятках

Красноярские школьники отравились уже после выявления нарушений у поставщика овощей

Пандемия коронавируса

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Что произошло за день: вторник, 2 марта

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');