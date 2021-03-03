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Полковника Захарченко сняли с учета как склонного к побегу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по иску бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) и бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко признал незаконным решение СИЗО "Лефортово" поставить его на профилактический учет как склонного к побегу, сообщили в пресс-службе суда.

На учете он числился с осени 2019 года как склонный к побегу и к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Захарченко оспаривал этот статус, суды отклоняли его иск, однако кассационный суд обязал первую инстанцию пересмотреть дело.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, оштрафован на 118 млн рублей и лишен звания полковника за попытки помешать правосудию и за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в ресторанах La Maree.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей и этапировали в Москву из мордовской колонии для подготовки к новому процессу.

Захарченко вины не признает. Он находится под стражей с сентября 2016 года. При обыске у него нашли деньги на сумму 8,5 млрд в рублевом эквиваленте.

МВД Лефортово Дмитрий Захарченко Лефортовский суд

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