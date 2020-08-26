Мосгорсуд подтвердил необходимость контроля над экс-полковником Захарченко

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отставил без изменений решение Лефортовского суда, который отклонил иск бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Тот продолжает оспаривать решение СИЗО о его постановке на профилактический учет.

Администрация московского изолятора "Лефортово" в 2019 году признала Захарченко склонным к побегу и к нападениям на полицейских и поставила на профучет перед этапированием в колонию. Он оспорил это решение. 17 марта 2020 года Лефортовский суд оставил решение в силе.

Администрация СИЗО учла два рапорта сотрудников изолятора.

"1 ноября 2019 года при выдаче вещей в камеру N173 осужденный Захарченко находился в эмоциональном состоянии и вел разговор: "Коля с Мишей еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети. Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду", - доложил автор первого рапорта.

Как установили в СИЗО, "Коля и Миша" - имена "оперативных сотрудников правоохранительных органов, допущенных к работе с обвиняемыми, в том числе с Захарченко".

Во втором рапорте говорится о том, что Захарченко "намерен осуществить акции психологического и физического давления в отношении сотрудников СИЗО и иных правоохранительных органов".

В иске осужденный указал, что эти рапорты были составлены с нарушениями, а их содержание не соответствует действительности.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году, после его задержания в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные на общую сумму около 8 млрд рублей.

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию, оштрафовал на 117 990 000 рублей, лишил звания полковника и наград. Мосгорсуд в октябре 2019 года снизил ему срок на полгода. Его отправили в одну из мордовских колоний.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей, после чего его отправили в Москву знакомиться с новым делом.