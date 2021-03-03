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Путин поручил разработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам

Путин поручил разработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в случае, когда очная явка для дачи показаний невозможна.

"Важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм собирания доказательств, в том числе, в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения", - сказал Путин в среду, выступая на коллегии МВД России.

Он отметил, что обстановка прошлого года, вызванная пандемией коронавируса, затруднила проведение следственных действий для оперативного раскрытия поступлений. Президент также отметил, что "характер криминальных угроз меняется, передовые технологии затрагивают все сферы нашей жизни".

Владимир Путин МВД РФ

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