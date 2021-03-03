Президент РФ призвал активнее выявлять факты хищения бюджетных средств

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал ужесточения борьбы с хищением бюджетных средств, выделяемых на противодействие пандемии коронавируса, а также жестко реагировать на вывод за рубеж похищенных средств.

"Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капитала за рубеж", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Касаясь мер по декриминализации экономики и борьбе с коррупцией, глава государства отметил: "Прошу самым серьезным образом усилить процессуальный и ведомственный контроль за обоснованностью и обусловленностью возбуждения уголовных дел и расследования о преступлениях в сфере предпринимательства. Проблемы здесь сохраняются".

"Реагировать здесь надо на подобные злоупотребления своевременно и жестко. Действовать в постоянном открытом контакте с деловым сообществом", - добавил Путин.