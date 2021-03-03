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Три жительницы Башкирии осуждены за "заказ" убийства женщины и ребенка

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Салаватский городской суд вынес приговор трем местным жительницам, обвиняемым в организации убийства женщины и ребенка, сообщила в среду прокуратура Башкирии.

Согласно материалам дела, одна из обвиняемых узнала об отношениях мужа с 45-летней любовницей и рассказала об этом сестре, и они на почве ревности в августе 2018 года решили организовать убийство этой женщины и ее ребенка. Они попросили общую знакомую найти киллера, и та за 30 тыс. рублей согласилась оказать услугу и предложила в качестве исполнителя убийства своего же сына.

Однако мужчина, которому пообещали за услуги киллера 220 тыс. руб., обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативных мероприятий обвиняемым были представлены доказательства исчезновения "жертв" и инсценирован их поиск. Сообщниц задержали после передачи денег "киллеру".

Женщин обвинили в организации и пособничестве в покушении на убийство по найму двух человек, в том числе малолетнего, вину они признали частично.

Суд назначил женщине-организатору преступления 9 лет лишения свободы, пособницам - 8 лет и 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.

Башкирия Салават

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