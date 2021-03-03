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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
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В России не выявили "нигерийского" штамма коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В РФ пока не обнаружен "нигерийский" вариант коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду.

Там уточнили, что в России проводится "молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2". В пресс-службе добавили, что ситуация с распространением нового штамма "находится на контроле Роспотребнадзора".

В ведомстве также сообщили, что "нигерийский" вариант коронавируса B.1.525 был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года.

С тех пор он был обнаружен еще в 16 странах (Австралия, Бельгия, Гана, Дания, Иордания, Испания, Италия, Канада, Майотта, Нидерланды, Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония).

"В основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других странах", - уточнили в пресс-службе.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус Нигерия

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