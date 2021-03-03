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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге осталась на уровне высокого плато

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге пока сохраняется, однако ситуация остается нестабильной и может осложниться из-за замедления темпов вакцинации, отмечают в Межведомственном городском совета по противодействию COVID-19.

"Общий тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Вместе с тем он замедлился почти до уровня высокого плато, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может перейти в рост заболеваемости. Главное средство, которое может предотвратить новый подъем заболеваемости, - массовая вакцинация населения города", - говорится в ежедневной сводке совета.

Власти отмечают, что в городе созданы все необходимые условия для проведения массовой вакцинации, вместе с тем, "горожане стали участвовать в прививочной кампании менее активно, что видно по графику первичной вакцинации".

"Межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию и высокую вероятность нового роста заболеваемости, призывает петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции", - призывают в совете.

За весь период в Петербурге вакцинировано 260 тысяч 505 человек, из них 120 тысяч 652 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 тысяч 831 человек, вторично - 8 тысяч 398. В середине февраля в будни первой дохой вакцины прививали по 8-9 тысяч человек.

Ежедневный прирост новых больных коронавирусом в Петербурге в течение двух недель составляет около 900-1000.

Санкт-Петербург коронавирус

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