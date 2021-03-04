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Спрос на электронные подписи в РФ вырос в два раза на фоне пандемии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Более 8,4 тысячи сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) было выдано в России в 2020 году, сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"В 2020 году специалисты удостоверяющего центра выдали 8 404 сертификата, что почти в два раза превышает показатели прошлого года", - отмечается в сообщении.

Лидером по количеству использования УКЭП по итогам 2020 года является Москва, где сертификаты получили около тысячи человек. На втором месте расположился Петербург, на третьем - Подмосковье.

УКЭП действует на всей территории России. С помощью сертификата УКЭП можно дистанционно получать государственные услуги Росреестра и других ведомств, сдавать отчетность в налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие контролирующие органы, участвовать в электронных торгах, а также подписывать различные документы в электронном виде.

"Выдача экспертами Кадастровой палаты по Москве сертификатов электронной подписи населению позволила значительно расширить спектр дистанционно оказываемых государственных услуг", - отметила директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова.

Она напомнила, что популярность электронной подписи обусловлена необходимостью в период действия ограничений получать госуслуги и совершать операции с недвижимостью. Кроме того, в стране продолжает набирать обороты переход на электронный документооборот, который невозможно осуществить без владения сертификатом УКЭП.

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