Минцифры запустит механизм получения электронных дубликатов документов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минцифры планирует к запуску механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в многофункциональных центрах (МФЦ) на основе бумажных документов. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как пояснили в Минцифре, предполагается, что при обращении в МФЦ за любой государственной услугой гражданину будет предложено создать электронные дубликаты подаваемых им документов, которые в дальнейшем будут отображается в его личном кабинете на портале госуслуг. Среди документов, дубликаты которых могут быть созданы, в проекте указаны, в частности, паспорт и загранпаспорт граждан РФ, свидетельство ЗАГС, документы об образовании и квалификации, военный билет, документы о трудовой деятельности и ряд других.

После создания электронных дубликатов документов гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал документа в органы власти и МФЦ при последующем обращении за государственными услугами. "Органы власти и МФЦ обязаны будут запросить недостающие, ранее созданные в МФЦ электронные дубликаты, самостоятельно", - пояснил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры Алексей Горобцов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Указанный механизм создания дубликатов планируется использовать как при личном посещении заявителями органов власти и МФЦ, так и через портал госуслуг.

В Минцифры подчеркнули, что электронные дубликаты будут создаваться сотрудниками МФЦ только с согласия гражданина. Получить электронные дубликаты документов можно будет по серии/номеру паспорта или СНИЛС гражданина. "Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается", - подчеркнули в министерстве.

Согласно проекту, храниться электронный дубликат будет в автоматизированной информационной системе МФЦ в течение трех лет с момента создания.