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Женщину с двумя детьми убили в Пермском крае

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Пермском крае разыскивают подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России во вторник.

По данным ведомства, утром 2 марта в поселке Октябрьский в частном жилом доме были обнаружены убитыми женщина 1979 года рождения, ее дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а, в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью).

Подозреваемым по делу проходит Алексей Горбунов 1980 года рождения. В настоящее время он находится в розыске, говорится в сообщении.

Пермский край

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