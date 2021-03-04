Мосгорсуд отменил приговор гематологу Мисюриной и прекратил ее дело

Врач-гематолог Елена Мисюрина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил приговор по резонансному уголовному делу в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной.

"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Черемушкинский суд 22 января 2018 года приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 25 июля 2013 года врач при проведении трепанобиопсии (анализа костного мозга) нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента, впоследствии скончавшегося.

До вступления приговора в законную силу суд поместил женщину под арест.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс – многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. Общественная организация "Лига защиты врачей" организовала петицию с требованием о пересмотре дела.

Озабоченность приговором выразили мэр Москвы Сергей Собянин, тогдашний вице-премьер Ольга Голодец и глава СПЧ Михаил Федотов.

Мосгорсуд 5 февраля 2018 года по ходатайству адвокатов изменил Мисюриной меру пресечения на подписку о невыезде, а 16 апреля вернул в прокуратуру уголовное дело. Кроме этого, Мосгорсуд вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей его, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела грубые нарушения.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 декабря 2020 года отменил решение Мосгорсуда в части возврата дела прокурору и направил его на новое рассмотрение апелляционной инстанции.