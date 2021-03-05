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Власти Кызыла запретили продажу алкоголя 8 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Власти столицы Тувы Кызыла ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в Международный женский день для обеспечения правопорядка, сообщает пресс-служба администрации города в пятницу.

"В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня - 8 марта, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города 8 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Кроме того, руководителям предприятий общепита власти также "настоятельно рекомендуют" в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и слабоалкогольные напитки "в целях борьбы с алкоголизацией населения", добавляют в пресс-службе.

За соблюдением введенного запрета будет следить полиция во время рейдов.

Тува Кызыл

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