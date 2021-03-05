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Петербург до 28 марта продлил запрет на публичные мероприятия

На тот же срок продлевается режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими болезнями

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге до 28 марта продлены ограничения на проведение публичных мероприятий, на работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов, сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу.

Помимо этого, до 28 марта продлен обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями и перевода этих групп на дистанционную работу.

Организация оффлайн-мероприятий исполнительными органами власти допускается только по поручению губернатора Санкт Петербурга.

До 15 мая в Петербурге сохраняются ранее установленные постановлением ограничения, до 30 сентября будут ограничены услуги в городских организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления.

Санкт-Петербург

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