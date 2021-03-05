Переводы физлиц с карты на карту в 2020 году выросли на 19%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем операций по переводу денежных средств с карты на карту, совершенных физлицами в России и за ее пределами с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 25,8%, до 44,8 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

Переводы по картам сохранили лидерство среди всех карточных операций - их доля в общем объеме операций увеличилась до 43,6% с 40% в 2019 году.

Объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных физлицами, в 2020 году составил 31,2 трлн рублей, что на 18,8% больше, чем в 2019 году (26,3 трлн рублей). Их доля в общем объеме операций с картами в прошлом году составила 30,3% против 29,5% годом ранее.

Объем платежных операций превысил объем операций по снятию наличных денег с использованием банковских карт в четвертом квартале 2019 года. Это превосходство сохранялось в 2020 году на протяжении всех четырех кварталов.

Объем операций по снятию наличных денег с использованием банковских карт в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 1,7%, до 26,8 трлн рублей с 27,2 трлн рублей.

Этот спад сформировался в основном во втором квартале прошлого года, когда объем снятия наличных снизился по отношению к первому кварталу на 8,5%, до 5,9 трлн рублей, по отношению ко второму кварталу 2019 года снижение составило 13,7%.

В третьем квартале спад второго квартала был компенсирован ускоренным ростом по сравнению с предшествующим кварталом на 21,5%, до 7,1 трлн рублей, в четвертом квартальный рост был гораздо слабее - всего на 2,7%. Если по результату третьего квартала еще сохранился небольшой рост в годовом исчислении (на 0,4%), то в четвертом квартале объем снятых через банкоматы денег (7,3 трлн рублей) был на 1% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.

В результате доля операций по снятию наличных в общем объеме карточных операций в 2020 году снизилась до 26,1% с 30,6% в 2019 году.

Общая эмиссия карт физлиц на 1 января 2021 года составила 301 млн штук, увеличившись за год на 6,8%.

Количество активных платежных карт физлиц, с использованием которых совершались операции в течение 2020 года, составило 209,5 млн, что на 6,4% выше показателя предыдущего года.