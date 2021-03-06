Глава Дома Романовых: отмена крепостного права стала основой для дальнейшего развития страны

Великая Княгиня Мария Владимировна рассказала о своей оценке Манифеста об освобождении крестьян в честь его 160-летия

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В эти предпраздничные дни исполняется 160 лет со дня подписания Александром II Манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости в России. Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов в связи с этим побеседовал с Главой Дома Романовых Великой Княгиней Марией Владимировной, поздравив ее с предстоящим бракосочетанием сына Георгия с Викторией Беттарини.

- Безусловно, отмена крепостного права в России является важнейшей вехой в жизни страны и народа. Но Манифест, по-моему, лишь формально отменил крепостничество, так как законодательно не дал возможности его осуществить. Таким образом, он оказался лишь формальные документом.

- Я уже отмечала ранее, что даже половинчатые и неудачные эксперименты вроде "военных поселений" принесли некоторую пользу, ибо позволили уйти от ошибок при выполнении положений Манифеста. Да, жизнь крестьян оставалась нелегкой. Многие их чаяния не сбылись. Но, несмотря ни на что, путь к освобождению их от крепостной зависимости создал необходимые условия для модернизации России в 1860-1870 гг.

Эти реформы, по мнению историков, расширили границы гражданского общества и правового государства. А современники называли это время "эпохой Великих реформ". Продолжилась начавшаяся еще до отмены крепостного права реформа финансовой системы. Создание Государственного Банка (накануне Манифеста) обеспечило возможность кредитования всех промышленных и торговых предприятий. Банк создал возможности и для создания целевых государственных программ. После Манифеста был издан императорский Указ об упорядочении деятельности министерства финансов, а государственный бюджет должен был проходить процедуру утверждения в Государственном Совете, доходы и расходы государства должны были публиковаться в печати.

Далее. В 1864 году объявлена Земская реформа, которая предусматривала создание земских учреждений по всей стране, то есть создание выборных уездных и губернских органов управ. И, наконец, в 1870 году была провозглашена городская реформа. Были утверждены также "Судебные уставы", которые впервые создавали суды присяжных. Разве только этого мало для того, чтобы считать, что Манифест об отмене крепостного права был основополагающим актом для дальнейшего развития страны?

- Согласитесь, они были достаточно запутанны.

- Они были сложными, но при этом именно все эти акты заложили прочный фундамент для интенсивного развития страны. Да, в способах осуществления Великой Крестьянской реформы можно найти как сильные, так и слабые стороны, как важные свершения, так и серьезные просчеты. И я никогда этого не отрицала. Все крупнейшие государственные акты и в нашей, и в других странах всегда рассматриваются с разных сторон и подвергаются критике, иногда даже очень жесткой. Однако, и я этого неоднократно подчеркивала, что главное историческое значение эпохи Великих реформ заключается не в частностях, а заложенных тогда общих принципах, определяющих путь, ведущий к модернизации страны. И это главное.

И еще хочу подчеркнуть, что все эти реформы осуществлялись без потрясения и кровопролития.

- Я понимаю, что вы имеете в виду. Но меняется время, меняются условия и даже люди. Исходя из этого и конфликты в обществе проходят по-разному, иногда, к сожалению, и путем кровопролития.

- Постоянное обновление необходимо, спору нет. Но хочу заметить, что замена устаревших и отживших форм новыми путем разрушения предшествующего наследия так же абсурдны, повторюсь, как действия человека, который, очищая крону дерева от сухих ветвей, заодно подрубил бы и все корни. Нельзя не видеть уникальных особенностей своей страны, нельзя забывать свою историю. Она дает полезные советы.

Конечно, нельзя и замыкаться только в своем опыте. Опять-таки повторюсь, использование зарубежных образцов допустимо и полезно, но только в качестве корректирующего компонента реформаторского плана, а примитивное копирование чужих методов и стандартов, какими бы они успешными ни были в других странах, неизбежно обернется нежизнеспособностью реформ, а может и привести к трагическим последствиям.

Самые современные и совершенные технологии будут бесплодными, если мы будем считать, что вера, совесть и честь – просто красивые слова. Надо хранить свои традиционные ценности и идеалы, я имею в виду, конечно, православие и другие традиционные вероисповедания, свою историю. Пренебрежение ими не могут быть оправданы никакими победами.

Сейчас много и часто говорят о значении институтов гражданского общества. Их значение конечно велико, так как без них любая власть окажется бессильной. Ждать пока государство решит за нас наши проблемы, бесперспективно.

- А какой вклад Дом Романовых, вы и ваш сын Георгий вносят в решение каких-нибудь важных проблем, которые имеются в нашей стране?

- Мы не участвуем ни в каких формах политической борьбы. Наша миссия – служить национальному, религиозному и общегражданскому миру, участвовать в благотворительной деятельности, укреплять связи между братскими народами, принадлежащими к единому цивилизационному пространству бывшей Российской Империи и СССР, защищать доброе имя России в окружающем мире.

Мы стараемся возродить традиции милосердия, заложенные нашими предками. Конечно, в современном мире у нас гораздо меньше возможностей. Но благодаря объединению усилий с соотечественниками кое-что получается сделать.

Среди наиболее значимых социальных, культурных и просветительских проектов, которые, по милости Божией, нам удается развивать, я бы отметила деятельность созданных моим сыном Российского императорского фонда и Императорского фонда исследования онкологических заболеваний, программы продовольственного фонда "Русь", "Фонда поддержки и развития образования, творчества, культуры", литературную премию "Наследие".