Лжеюристы обманули пенсионерку из рода одного из первых архитекторов Петербурга

Женщина искала помощи, чтобы вернуть собранные на памятник Ахматовой деньги

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В полицию Петербурга обратилась пенсионерка, которая лишилась крупной суммы при попытке вернуть деньги на памятник поэтессе Анне Ахматовой, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Согласно открытым источникам, пострадавшая - архитектор в десятом поколении, потомок одного из первых градостроителей Петербурга Николая Гербеля. Источник рассказал, что 81-летняя жительница северной столицы пожаловалась на юридическую фирму, о которой узнала из рекламы на радио. В середине февраля пенсионерка позвонила в эту организацию с просьбой помочь ей вернуть 600 тыс. рублей, собранных жителями поселка Сиверский (Гатчинский район Ленинградской области) на установку памятника Ахматовой: заявительница сетовала, что деньги на монумент были переданы, но он так и не появился.

В свою очередь представитель юридической фирмы по телефону попросила пожилую женщину перевести на указанный счет около 420 тысяч рублей, что и было сделано. После этого на связь с пенсионеркой не выходили, добавил собеседник агентства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официальной информацией "Интерфакс" пока не располагает.

По данным "Гатчинской службы новостей", работы по установке бюста Ахматовой в поселке Сиверский, где когда-то гостила поэтесса, планировали закончить к осени 2019 года. Памятник должны были установить на пересечении Малого переулка и Республиканского проспекта.