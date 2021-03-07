Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:48Заразились
на 07.03В России 4 322 776+10 595В мире 116 501 992+436 189

Китай заявил о готовности вместе с РФ бороться с "цветными революциями" и пандемией

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китай и Россия будут совершенствовать партнерские отношения и стратегическое взаимодействие, которые способствуют поддержанию глобального мира и защиты интересов друг друга, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы будем выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твердо поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, объединять усилия против "цветных революций", бороться со всеми видами ложной информации, поддерживать свой суверенитет и политическую безопасность", - сказал он на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Он отметил, что Китай и Россия "бок о бок" сотрудничают в области борьбы с эпидемией коронавируса, и готовы "работать вместе, чтобы вместе бороться с "политическим вирусом".

"Китай и России всегда были опорой мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул Ван И. Он добавил, что "чем более неустойчивым и беспокойным является мир, тем более решительным будет становиться сотрудничество Китая и России. Это не только опыт истории, но и требования времени".

Министр отметил, что в нынешнем году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Стороны договорились продлить договор, что "станет важной вехой в китайско-российских отношениях и новой отправной точкой".

Ван И также отметил, что вмешательство США в его внутренние дела недопустимо, такая политика противоречит основным нормам международных отношений. По его словам, между США и Китаем - странами с разными социальными системами - "неизбежно существуют различия и противоречия". Главное, по его словам, "эффективно контролировать их посредством честного общения, предотвращать стратегические просчеты и избегать конфликтов".

Китай и США - две ведущие экономики мира, конкуренция между ними естественна, но это не должно становиться преградой для развития сотрудничества на основе справедливости и наличия общих интересов, подчеркнул министр.

"Мы готовы открыто изучать и углублять сотрудничество с Соединенными Штатами, включая борьбу с эпидемией, восстановление экономики, изменение климата и так далее. Мы надеемся, что Соединенные Штаты и Китай будут двигаться навстречу друг другу, как можно скорее снимут необоснованные ограничения, наложенные на китайско-американское сотрудничество, и не будут искусственно создавать новые препятствия", - подчеркнул глава МИД КНР.

Китай Ван И

Новости

Суд в Архангельске арестовал экс-мэра Котласа

В России выявлены 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлены 10 595 новых случаев заражения коронавирусом

В РФ станет проще направить маткапитал на улучшение жилищных условий

ВДВ РФ и белорусские Силы спецопераций в марте проведут два совместных учения

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Пострадавший при аварии на продуктопроводе в ХМАО получил ожоги

В акватории Оби под Нижневартовском возник пожар

Что произошло за день: суббота, 6 марта

На Камчатке объявили лавинную опасность

На Камчатке объявили лавинную опасность

Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');