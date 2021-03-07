Китай заявил о готовности вместе с РФ бороться с "цветными революциями" и пандемией

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китай и Россия будут совершенствовать партнерские отношения и стратегическое взаимодействие, которые способствуют поддержанию глобального мира и защиты интересов друг друга, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы будем выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твердо поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, объединять усилия против "цветных революций", бороться со всеми видами ложной информации, поддерживать свой суверенитет и политическую безопасность", - сказал он на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Он отметил, что Китай и Россия "бок о бок" сотрудничают в области борьбы с эпидемией коронавируса, и готовы "работать вместе, чтобы вместе бороться с "политическим вирусом".

"Китай и России всегда были опорой мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул Ван И. Он добавил, что "чем более неустойчивым и беспокойным является мир, тем более решительным будет становиться сотрудничество Китая и России. Это не только опыт истории, но и требования времени".

Министр отметил, что в нынешнем году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Стороны договорились продлить договор, что "станет важной вехой в китайско-российских отношениях и новой отправной точкой".

Ван И также отметил, что вмешательство США в его внутренние дела недопустимо, такая политика противоречит основным нормам международных отношений. По его словам, между США и Китаем - странами с разными социальными системами - "неизбежно существуют различия и противоречия". Главное, по его словам, "эффективно контролировать их посредством честного общения, предотвращать стратегические просчеты и избегать конфликтов".

Китай и США - две ведущие экономики мира, конкуренция между ними естественна, но это не должно становиться преградой для развития сотрудничества на основе справедливости и наличия общих интересов, подчеркнул министр.

"Мы готовы открыто изучать и углублять сотрудничество с Соединенными Штатами, включая борьбу с эпидемией, восстановление экономики, изменение климата и так далее. Мы надеемся, что Соединенные Штаты и Китай будут двигаться навстречу друг другу, как можно скорее снимут необоснованные ограничения, наложенные на китайско-американское сотрудничество, и не будут искусственно создавать новые препятствия", - подчеркнул глава МИД КНР.