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Судно "Витим" после пожара отбуксировали в бухту Тихая во Владивостоке

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Промысловое судно "Витим", на котором в субботу произошел пожар, доставлено в бухту Тихая во Владивостоке, сообщает компания-судовладелец "Пасифик Краб" в понедельник.

"Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость остаточных мест от пожара. Позже будет определено место постановки к причалу.", -говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, в субботу утром в акватории Японского моря произошел пожар на промысловом судне "Витим" (порт приписки Владивосток), принадлежащем ООО "Пасифик Краб". Экипаж "Витима" был эвакуирован во Владивосток на рыболовецкое судно "Алчан".

По информации судовладельца, на момент выхода на промысел судно было исправно. Капитальный ремонт выполнен в 2019 году. Плановое межрейсовое техническое обслуживание завершено в январе 2021 года, после чего судно без замечаний прошло ежегодное освидетельствование.

Владивосток бухта Тихая Витим

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