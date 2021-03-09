Песков назвал беспочвенной тревогу США по поводу российской угрозы в космосе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Беспокойство США по поводу российской угрозы в космосе беспочвенно, РФ – мирная страна, которая ценит сотрудничество с американцами в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенные опасения. Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и что оно также не падет жертвой различных русофобских проявлений", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал заявление командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда в интервью The New York Times о том, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе.

Американский генерал в частности заявил: "Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень сильна. (...) Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем. И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем различной мощности. (...) У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Мы не говорим о будущем".

Он рассказал об одном российском спутнике, который сравнил с матрешкой.

"Мы знаем, что этот спутник предназначен (...) для уничтожения американских спутников на околоземной орбите", - отметил командующий Космическими силами.

Помимо прочего, он заявил, что Китай обладает спутником с "роботизированной рукой".

"Космос лежит в основе нашей национальной обороны. (...) Противники понимают важность этого. Они развивают свои возможности, чтобы лишить нас доступа", - добавил Реймонд.