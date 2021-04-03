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Мишустин одобрил продление соглашения РФ с США о сотрудничестве в космосе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Предложение о его продлении одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утвержденному Михаилом Мишустиным распоряжению", - рассказали в пресс-службе.

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Соглашение, заключенное в 1992 году, продлевали уже четыре раза.

Этот документ - один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса.

Как отметили в кабмине, продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов.

США Михаил Мишустин

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