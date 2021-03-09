Законопроект, уточняющий реформу цифровой подписи в РФ, принят в I чтении

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе вступления в силу с 1 апреля 2021 года на 1 июля 2022 года нового порядка идентификации лиц удостоверяющими центрами (УЦ) при получении сертификата ключей проверки электронных подписей (СЭП), кроме того, уточняется сам порядок идентификации лиц.

Документ (N1098313-7) был внесен в парламент группой депутатов в конце января.

"С 1 апреля вступают в силу очень жесткие требования, которые предусматривают узкий круг удостоверяющих центров, выдающих электронную подпись, но для создания защищенных каналов требуется время. Предлагается перенести реализацию статьи, касающейся выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи, на следующий год", - сказал в ходе выступления глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент бизнес оказался не готов к тому, чтобы внедрить более жесткие системы по взаимодействию с клиентами. Глава комитета также отметил, что возможно, в ходе того промежутка времени, который появится (с 1 апреля 2021 г. до 22 июля 2022 г.), следует провести дискуссии по более тщательной проработке некоторых вопросов, связанных с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. "На заседании комитета продолжаются дискуссии о том, как использовать простую и усиленную неквалифицированную электронную подпись в работе бизнеса при взаимодействии со своими клиентами. Я надеюсь, что вот в этот промежуток времени мы проработаем этот вопрос и найдем компромиссы", - сказал Аксаков.

"Законопроект расширяет способы идентификации, мы даем возможность получать ключ проверки электронной подписи, если ранее была проведена личная идентификация гражданина или же его подпись заверена нотариально", - дополнил один из авторов законопроекта, депутат Алексей Изотов.

Сертификат электронной подписи - это бумажный или электронный документ, позволяющий проверить подлинность электронной подписи. Сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП) выпускается удостоверяющим центром, который занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронной подписи. ЭЦП используется для идентификации отправителя документа, ускорения документооборота, а также для подтверждения достоверности подписанной информации.

Законопроект о реформе цифровой подписи был принят Госдумой в декабре 2019 года. Он предполагал существенное повышение минимального размера собственных средств (капитала) удостоверяющих центров, получение ими лицензии на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств. Полномочия по выдаче квалифицированной электронной подписи были делегированы ФНС (для юридических лиц), ЦБ (для финансовых организаций) и казначейству (для госслужащих).