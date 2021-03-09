Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 148 248+304 340

Законопроект, уточняющий реформу цифровой подписи в РФ, принят в I чтении

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе вступления в силу с 1 апреля 2021 года на 1 июля 2022 года нового порядка идентификации лиц удостоверяющими центрами (УЦ) при получении сертификата ключей проверки электронных подписей (СЭП), кроме того, уточняется сам порядок идентификации лиц.

Документ (N1098313-7) был внесен в парламент группой депутатов в конце января.

"С 1 апреля вступают в силу очень жесткие требования, которые предусматривают узкий круг удостоверяющих центров, выдающих электронную подпись, но для создания защищенных каналов требуется время. Предлагается перенести реализацию статьи, касающейся выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи, на следующий год", - сказал в ходе выступления глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, на данный момент бизнес оказался не готов к тому, чтобы внедрить более жесткие системы по взаимодействию с клиентами. Глава комитета также отметил, что возможно, в ходе того промежутка времени, который появится (с 1 апреля 2021 г. до 22 июля 2022 г.), следует провести дискуссии по более тщательной проработке некоторых вопросов, связанных с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. "На заседании комитета продолжаются дискуссии о том, как использовать простую и усиленную неквалифицированную электронную подпись в работе бизнеса при взаимодействии со своими клиентами. Я надеюсь, что вот в этот промежуток времени мы проработаем этот вопрос и найдем компромиссы", - сказал Аксаков.

"Законопроект расширяет способы идентификации, мы даем возможность получать ключ проверки электронной подписи, если ранее была проведена личная идентификация гражданина или же его подпись заверена нотариально", - дополнил один из авторов законопроекта, депутат Алексей Изотов.

Сертификат электронной подписи - это бумажный или электронный документ, позволяющий проверить подлинность электронной подписи. Сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП) выпускается удостоверяющим центром, который занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронной подписи. ЭЦП используется для идентификации отправителя документа, ускорения документооборота, а также для подтверждения достоверности подписанной информации.

Законопроект о реформе цифровой подписи был принят Госдумой в декабре 2019 года. Он предполагал существенное повышение минимального размера собственных средств (капитала) удостоверяющих центров, получение ими лицензии на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств. Полномочия по выдаче квалифицированной электронной подписи были делегированы ФНС (для юридических лиц), ЦБ (для финансовых организаций) и казначейству (для госслужащих).

Госдума

Новости

Ледокол и буксиры начали колоть лед для спасения Петербурга от наводнения

Ледокол и буксиры начали колоть лед для спасения Петербурга от наводнения

Путин предостерег от декарбонизации в ущерб РФ и ради "узкокорыстных целей"

Путин предостерег от декарбонизации в ущерб РФ и ради "узкокорыстных целей"

Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн руб. за призывы на митинги

Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале

В Сочи запретят строить многоэтажки на время разработки генплана

В московский суд поступили 12 протоколов о штрафах против Telegram и TikTok

В московский суд поступили 12 протоколов о штрафах против Telegram и TikTok
Умершие знаменитости

Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

РЖД введут единый формат для всех вокзалов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');