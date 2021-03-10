Женщина и двое детей погибли при пожаре на хуторе в Краснодарском крае

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Женщина и двое малолетних детей погибли во вторник вечером при пожаре в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю.

Возгорание произошло одной из квартир двухэтажного дома на хуторе Северин Тбилисского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тела трех человек - 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения, говорится в сообщении.

Также с ожогами из сгоревшей квартиры был госпитализирован мужчина 26 лет.

По информации пресс-службы, для установления всех обстоятельств произошедшего Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

Пресс-служба ГУ МЧС России по краю в свою очередь сообщает, что пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Ленина хутора Северин около 18:30 мск. В квартире на втором этаже горели вещи и мебели на площади 14 кв. метров. Огонь потушили менее чем за полчаса.